Сейсмологи зафиксировали после землетрясения на Тайване почти 60 афтершоков

После того, как на Тайване произошло землетрясение, толчки еще какое-то время следовали один за другим. Ученые насчитали как минимум 58 повторных сотрясений.

После того, как остров потрясли толчки мощностью в 7,7 баллов, вслед за ними последовал целый ряд повторных землетрясений. Их насчитали как минимум 58, самые мощные из них имели магнитуду в 6,2 и 6,5 баллов.

Данные об этом привело тайваньское Центральное метеорологическое управление. Основной толчок произошел на глубине в 15,5 километров, он был зафиксирован в 25 километрах от города Хуалянь. Это землетрясение ощущалось на всей островной территории. По данным местных властей, при этом погибло как минимум 4 человека.

Сразу после толчков власти соседних государств объявляли угрозу цунами. Ожидалось, что волна ударит по территории Японии и Филиппин. Чуть позже эти предупреждения были отменены. Изначально ученые заявили, что магнитуда изначального землетрясения составляла 7,2 балла. Немного позже они повысили это значение до 7,7 баллов.

На Тайване по итогам землетрясения были отмечены разрушения зданий. Так в городе Синьбэй оказался разрушенным завод, который выпускал пластмассы.