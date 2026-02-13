Секта «Царская Империя» не отпускает детей: поиски петербургских школьниц вышли на федеральный уровень

Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» продолжают розыск 11-летней Ирины и 18-летней Марины, которые, по данным родственников, были втянуты своей матерью в тоталитарную секту «Русская православная церковь — Царская Империя». Об этом сообщила пресс-служба петербургского отделения отряда РИА Новости .

Накануне девушки вышли на связь, записав видеообращение, на котором они находятся вместе с матерью. На кадрах старшая из сестер заявила: «Я имею свою волю проживать, где хочу и с кем хочу». Она также пожаловалась на отца, который, по ее словам, заставлял их пользоваться «карточками» — предположительно, банковскими и проездными. Местонахождение семьи по-прежнему неизвестно.

В «ЛизаАлерт» пояснили, что сам факт выхода на связь не означает окончания поисков — работа продолжается в информационном режиме. Ориентировки распространяются, свидетельства собираются и проверяются. Волонтеры не исключают, что сестры могут находиться за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской области, поэтому к операции подключились несколько регионов.

Бабушка девочек рассказала, что больше года назад их привела в секту мать. За это время дети прониклись идеями организации, которая считает любые документы «великим злом». Отец сумел обманом вывезти дочерей обратно в Петербург и обратился к психологу, однако 9 февраля они снова пропали.

Секта «Царская Империя» впервые привлекла внимание в 2018 году. Ее возглавляет четырежды судимый уроженец Казахстана Леонид Власов, известный среди адептов как старец Зосима. Он проповедует отшельничество ради «спасения от Антихриста» и считается последователями императором и патриархом несуществующего государства «Триединая Русь». Община пыталась обосноваться в Псковской, Ярославской, Волгоградской областях, но в итоге осела в селе Айбаши Ульяновской области, скупая дома в округе.

Несмотря на арест лидеров, секта продолжает действовать. По словам руководителя миссионерского отдела Симбирской епархии иерея Владимира Манякова, внутри сохранилась иерархия из лжеепископов и лжеигумений, а адепты теперь воспринимают Власова как мученика.