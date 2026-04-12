Семейная пара погибла под обстрелами ВСУ перед Пасхой в российском регионе

В Белгородской области в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины погибла семейная пара. Трагедия произошла в городе Шебекино, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам главы области, двое местных жителей попали под удар в районе 15 часов в минувшую субботу, 11 апреля. Утром следующего дня на территории частного домовладения обнаружили тела мужчины и женщины — супругов, которые стали жертвами обстрела.

«От себя лично и от имени всех жителей Белгородской области выражаю искренние соболезнования близким погибших», — написал Гладков.

Напомним, что 11 и 12 апреля Россия объявила о пасхальном перемирии. На эти условия согласился Генштаб ВСУ, однако в первый же день договоренность была нарушена. ВСУ все равно устроили атаки на ряд российских регионов.