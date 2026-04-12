Атака БПЛА на регионы России 12 апреля: Киев проигнорировал пасхальное перемирие

Дежурные средства ПВО России ночью 12 апреля перехватили и уничтожили минимум пять украинских беспилотников самолетного типа, которые пытались поразить объекты на территории РФ. Об этом сообщили в Минобороны России. Атаки пришлись на несколько регионов, несмотря на объявленное ранее пасхальное перемирие.

Ростовская область: над территорией региона сбиты четыре беспилотных летательных аппарата;



Белгородская область: один дрон уничтожен силами ПВО.

Однако на этом инциденты не закончились. Корреспондент ТАСС передал, что в Донецке была замечена работа противовоздушной обороны — в небе раздавались звуки взрывов. Оперативные службы подтвердили: город атаковали с помощью беспилотников. Все это происходило в период, когда президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля. Российским военным был отдан приказ прекратить огонь на всех фронтах, но оставаться в состоянии боевой готовности для отражения возможных атак. Киев, в свою очередь, также согласился на временное прекращение огня, однако первые нарушения режима тишины зафиксировали уже вечером в субботу. Тогда же зафиксировали достаточно массированную атаку БПЛА уже с раннего утра.

Жертвы и разрушения не обошли стороной Белгородскую область. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в своем канале, что украинский дрон атаковал территорию Борисовского округа. Удар пришелся на участок дороги между населенными пунктами Зозули и Грузское. В результате пострадали два мирных жителя. Мужчина получил осколочные ранения спины, женщина — множественные осколочные ранения ног, плеча и спины. Обоих доставили в Борисовскую центральную районную больницу. Известно, что БПЛА атаковал автомобиль под Белгородом.

Неспокойно было и в других приграничных территориях. В Херсонской области под удар беспилотников попала Новая Каховка. Как сообщил врио главы города Владимир Оганесов, один человек пострадал. Кроме того, повреждения получили три автомобиля и один жилой дом. Специалистам удалось обнаружить и обезвредить три дрона с неразорвавшимися боеприпасами.

На Кубани было относительно спокойно, но информация о других регионах и работе ПВО может обновиться. Минобороны пока не предоставило полноценной сводки за ночь 12 апреля.

Тем временем из Курской области приходят истории о героизме российских военных. Жительница Суджи Галина Скобеева, недавно вернувшаяся из украинского плена, рассказала ТАСС, что российские штурмовики защищали местных жителей с первых дней вторжения ВСУ в регион. По ее словам, военные не бросили мирное население, пытались накормить, а когда украинские танки пытались атаковать приграничье, операторы дронов подняли в небо «рой» беспилотников и спасли курян от ударов бронетехники.

Ранее сообщалось, что последние удерживаемые в плену Киева жители Курской области прибыли домой. До этого ВСУ атаковали заправку этом же регионе: пострадали три человека, включая ребенка.