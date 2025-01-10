Сенатор Рогозин рассказал о войнах будущего
Рогозин: в будущем воевать станут роботы под управлением людей
Фото: [Медиасток.рф]
По словам сенатора верхней палаты парламента Дмитрия Рогозина, в связи с массовым использованием роботизированных электронных систем стало ясно, куда движется военное дело и какими окажутся войны будущего. Об этом сообщает NEWS.ru.
Он добавил, что вести борьбу в данных конфликтах предстоит роботам под управлением людей.
По мнению парламентария, пересмотр подхода к ведению боевых действий позже даст возможность свести к минимуму угрозу для личного состава армии. Таким образом, боец будет выступать в роли оператора и находиться вне зоны поражения противника.
Ранее эксперт оценил вероятность ведения войн с помощью киборгов.