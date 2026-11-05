В Красногорске строят парковку у школы № 15: когда она заработает

ЖКХ

Фото: [пресс-служба администрации городского округа Красногорск]

У школы № 15 на улице Успенской обустраивают новую парковку. Подрядчик уже работает на площадке: ему предстоит уложить асфальтовое покрытие будущей автостоянки. Об этом сообщает администрация Красногорска.

Как пояснил начальник управления транспорта и дорожной деятельности администрации муниципалитета Александр Фирсов, площадь объекта составит около 3 тысяч квадратных метров. Здесь разместят порядка 130 машиномест — мест хватит и местным жителям, и тем, кто привозит детей в школу.

По словам представителя администрации, работы планируют завершить до 18 ноября. После этого у «Пятнашки» появится организованное парковочное пространство.

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