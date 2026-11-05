Хореограф Железняков высказался о конфликте между Рудковской и Тутберидзе

Рудковская заявила, что с удовольствием бы примирилась с «Хрустальным», но представители школы Тутберидзе все время нападают на «Ангелов». Она предположила, что это необходимо им для пиара. Также Рудковская с иронией предположила, что такое внимание к ним может быть вызвано тайной влюбленностью Тутберидзе в ее мужа, но заверила, что отбить Евгения Плющенко не получится.

«Слова Рудковской о готовности „зарыть топор войны“ с Тутберидзе? Думаю, это все ради хайпа, а не реальное желание. Просто для очередного хайпа именно Рудковская пиарится на имени Тутберидзе. Этери Георгиевне дела нет до их интрижек, у нее дел и забот хватает. О какой войне она вообще говорит, пусть лучше вспомнит, кто ее начал. Когда в сложные ковидные времена они у нас лучших спортсменок переманили, а потом их же и развалили», — ответил на нападки Железняков.

Хореограф отметил, что постоянные нападки в сторону штаба Тутберидзе выглядят уже смешно.

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