Стало известно об экстренной госпитализации Лерчек

«112»: Валерию Чекалину экстренно госпитализировали перед судебным заседанием

Культура и спорт

Фото: [скриншот видео]

34-летняя блогер Валерия Чекалину, более известная как Валерия Чекалина, снова оказалась в больнице, сообщает MK.RU со ссылкой на телеграм-канал «112».

5 ноября Лерчек экстренно госпитализировали из-за ухудшения состояния здоровья. Информацию подтвердил ее адвокат Константин Третьяков. По его словам, медицинскую процедуру должны завершить до 11:00 мск. Из-за госпитализации блогерша не сможет присутствовать на судебном заседании.

Московский городской суд перенес рассмотрение апелляционной жалобы Чекалиной на приговор. Речь идет о деле о выводе из России ₽250 млн. Изначально заседание было назначено на 28 октября, но тогда оно не состоялось из-за обострения онкологического заболевания.

У Лерчек диагностирован рак четвертой стадии. Блогерша проходит лечение и регулярно сталкивается с осложнениями. Болезнь уже не раз вмешивалась в ход судебных разбирательств. Защита Чекалиной неоднократно подчеркивала, что ее состояние требует постоянного медицинского наблюдения.

Ранее стало известно, что первый продюсер группы t.A.T.u. Иван Шаповалов лечился от онкологии в Китае.

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