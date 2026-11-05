Стали известны дата и место прощания с Екатериной Райкиной

ria.ru: прощание с Екатериной Райкиной пройдет в театральной школе 6 ноября

Культура и спорт

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Вероника Пасиковская/Сгенерировано нейросетью]

Народная артистка России Екатерина Райкина скончалась 3 ноября в больнице. Ей было 88 лет. Почти полвека она служила в театре имени Евгения Вахтангова. О кончине актрисы сообщили близкие.

Как сообщило РИА Новости, церемония прощания начнется в пятницу, 6 ноября, в 11:00 мск в театральной школе сценических искусств на Шереметьевской улице. Это учебное заведение, которым руководил брат актрисы Константин.

В 13:00 мск процессия отправится на отпевание в храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке. После отпевания состоится кремация.

Прах Райкиной, вероятно, захоронят на Новодевичьем кладбище. Там находится могила ее родителей — Аркадия Райкина и Руфи Йоффе.

Ранее сообщалось, что Николай Расторгуев не появился на отпевании музыканта «Любэ» Алексея Тарасова.

Актуально

Читайте также

Подруга Соседова высказалась о тайной семье критика

Подруга Соседова высказалась о тайной семье критика

Прах Романа Попова развеяли над морем

Прах Романа Попова развеяли над морем

Не стало звезды сериала «Шазам» Майкла Грэя

Не стало звезды сериала «Шазам» Майкла Грэя

Живет и учится в Европе: правнучке Горбачева исполнилось 18 лет

Живет и учится в Европе: правнучке Горбачева исполнилось 18 лет

«Срыв был железный»: Белоглазов раскритиковал судейство в поединке Вербиной

«Срыв был железный»: Белоглазов раскритиковал судейство в поединке Вербиной

50-летний бизнесмен сделал предложение Валентине Алексеевой

50-летний бизнесмен сделал предложение Валентине Алексеевой

Линникова жестко ответила Алексеевой: модель назвала ее победу на «Мисс БРИКС» фейковой

Линникова жестко ответила Алексеевой: модель назвала ее победу на «Мисс БРИКС» фейковой

Валерия показала, как выглядит живот после косметологических процедур

Валерия показала, как выглядит живот после косметологических процедур

Анна Цуканова-Котт покинула шоу «Звезды в джунглях» после появления жены Натана

Анна Цуканова-Котт покинула шоу «Звезды в джунглях» после появления жены Натана

Самойлова сохранила требования по иску к Джигану об ограничении родительских прав

Самойлова сохранила требования по иску к Джигану об ограничении родительских прав

Mona рассказала о состоянии Navai после инцидента с запрещенными веществами

Mona рассказала о состоянии Navai после инцидента с запрещенными веществами

Максим Дрозд восхитил фанатов фотографиями с 16-летней дочерью

Максим Дрозд восхитил фанатов фотографиями с 16-летней дочерью

Добавьте mosregtoday.ru в избранное