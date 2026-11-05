Стали известны дата и место прощания с Екатериной Райкиной

Народная артистка России Екатерина Райкина скончалась 3 ноября в больнице. Ей было 88 лет. Почти полвека она служила в театре имени Евгения Вахтангова. О кончине актрисы сообщили близкие.

Как сообщило РИА Новости, церемония прощания начнется в пятницу, 6 ноября, в 11:00 мск в театральной школе сценических искусств на Шереметьевской улице. Это учебное заведение, которым руководил брат актрисы Константин.

В 13:00 мск процессия отправится на отпевание в храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке. После отпевания состоится кремация.

Прах Райкиной, вероятно, захоронят на Новодевичьем кладбище. Там находится могила ее родителей — Аркадия Райкина и Руфи Йоффе.

Ранее сообщалось, что Николай Расторгуев не появился на отпевании музыканта «Любэ» Алексея Тарасова.