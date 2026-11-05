Загадочный объект пролетел рядом с МКС: в Сети заговорили о едва не случившемся столкновении

Загадочный светлый объект попал в трансляцию NASA во время приближения грузового корабля Dragon к Международной космической станции 15 октября, пишет Daily Mail. Исследователь НЛО Скотт Уоринг заявил, что объект прошел опасно близко к МКС, однако официальных сообщений об угрозе столкновения не было.

Уоринг оценил размер объекта примерно в семь метров и предположил, что он мог пройти всего в нескольких десятках метров от солнечных панелей станции. Эти оценки сделаны по видеозаписи и независимо не подтверждены.

На другом фрагменте трансляции также виден слабый объект возле Dragon, который, по словам Уоринга, двигался необычным образом. При этом он сам признал, что не может доказать, что изображение действительно показывает неизвестный летательный аппарат.

NASA сообщило, что стыковка прошла штатно: корабль доставил на станцию более 2,8 тонны грузов, научных экспериментов и новые солнечные панели. Ни о возможном столкновении, ни об опасном космическом мусоре агентство не сообщало.

МКС регулярно сталкивается с риском от микрометеоритов и небольших обломков на орбите, поэтому за потенциально опасными объектами ведется наблюдение.

Происхождение объекта на видео остается неясным. NASA не связывало его с внеземной техникой, а сама запись не доказывает существование НЛО в значении инопланетного аппарата.