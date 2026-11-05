Встретился с «сестрой-близняшкой»: Дмитрий Тарасов приехал в гости к блогеру Елене Морозовой

Спортсмен сам приехал к ней, привез продукты и записал совместное видео. В ролике Тарасов признался, что Елена — очень хороший человек. Он также пошутил, что женщина, скорее, больше похожа на него, чем он сам.

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«Ребятки, по многочисленным просьбам. Вы меня просто урыли сообщениями в соцсетях с просьбой, чтобы я встретился со своей сестрой. Я приехал к ней, друзья, и привез ей много-много продуктов. Сейчас пойду и познакомлюсь с ней», — обратился Дмитрий к подписчикам.

Елена вместе с мужем Николаем ведет блог уже несколько лет. Широкую известность она получила в конце 2021 года. Тогда в соцсетях завирусился ролик, где она с невозмутимым видом произносит фразу «А мне пофиг». Эта фраза стала мемом. Аудитория любит видео пары за необычный юмор, бытовые зарисовки, распаковку уцененных продуктов и фирменные перепалки.

Ранее Дмитрий Тарасов жестко ответил Анастасии Костенко в шоу «Ставка на любовь».