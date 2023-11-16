Сенатор США предсказал отправку американских солдат в Европу для участия в боевых действиях

Если Соединенные Штаты прекратят поддерживать Украину, то это может привести к эскалации боевых действий. Конфликт может затронуть даже страны, входящие в Евросоюз.

Представитель американского Сената Джек Рид допустил, что прекращение поддержки правительства Зеленского чревато выходом украинского конфликта далеко за существующие территориальные пределы. Последствия будут очень глобальными. По его мнению, тогда Россия будет в состоянии напасть на какую-либо европейскую страну, входящую в НАТО.

Его слова привела Lenta.ru. В таком случае Америке придется перебрасывать собственные войска в Европу для участия в новой войне, поскольку она, как член альянса, обязана будет выступить на защиту союзника.