Сенатор Цеков оценил ситуацию о попытках Киева вновь атаковать Крымский мост

Он добавил, что киевский режим регулярно ведет разговоры об уничтожении Крымского моста, то есть у украинских властей это своего рода политический разговор в плане спецоперации и Крыма. России не стоит даже обращать особого внимания на подобные заявления, однако следует сохранять весьма высокий уровень защищенности.

По мнению парламентария, Крымский мост надежно защищен и с моря, и с воздуха.

Напомним, что заявления об атаках на Крымский мост регулярно ведутся не только политиками Украины, но и немецкими военными. Кроме того, атаки киевского режима на него были осуществлены уже в 2022-2023 годах.