Сенатор Цеков оценил ситуацию о попытках Киева вновь атаковать Крымский мост
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Сенатор Сергей Цеков считает необходимым признать угрозы атаки на Крымский мост политическими разговорами. Об этом сообщает Pravda.Ru.
Он добавил, что киевский режим регулярно ведет разговоры об уничтожении Крымского моста, то есть у украинских властей это своего рода политический разговор в плане спецоперации и Крыма. России не стоит даже обращать особого внимания на подобные заявления, однако следует сохранять весьма высокий уровень защищенности.
По мнению парламентария, Крымский мост надежно защищен и с моря, и с воздуха.
Напомним, что заявления об атаках на Крымский мост регулярно ведутся не только политиками Украины, но и немецкими военными. Кроме того, атаки киевского режима на него были осуществлены уже в 2022-2023 годах.