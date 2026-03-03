«Десяток бомб над головой»: приезжая из Домодедова рассказала об ужасах в ОАЭ

Ближний Восток полыхает. После того как Иран нанес ответные удары по американским базам, несколько стран Персидского залива в одночасье превратились в зону боевых действий. Среди тех, кто оказался в эпицентре, — семья из Домодедова. Алена Смолякова несколько лет живет с мужем и детьми в Бахрейне. Теперь вместо привычного уклада — тревога, пустые улицы и гул военной авиации над головой. Подробности о тревожных днях в Эмиратах она рассказала в беседе с REGIONS .

Все началось внезапно. Обычный день превратился в кошмар, когда на телефоны жителей столицы Манамы пришло оповещение, которого никто раньше не получал. Следом — оглушительный хлопок.

«Дети были на улице, я побежала забирать их с детской площадки, там уже было много таких же испуганных, как я, родителей», — вспоминает Алена.

Бахрейн, где дислоцируется Пятый флот США, оказался под прицелом. Удары пришлись в том числе по жилым кварталам. Власти экстренно закрыли воздушное пространство, аэропорт не работает, рейсы отменены. Тысячи туристов и иностранных рабочих, включая россиян, оказались в ловушке.

Сейчас улицы Манамы вымерли. Машины исчезли, люди сидят по домам. Учеба и работа — только онлайн. Попытка выбраться на прогулку с детьми едва не закончилась трагедией.

«Все работают и учатся удаленно. Вчера вечером решились выйти погулять с детьми, но пришлось срочно эвакуироваться, потому что увидели десяток бомб, которые летели со страшным звуком над нами», — рассказывает Алена.

Соседи Алены уже бежали — в Саудовскую Аравию, где пока относительно спокойно. Кто-то ищет убежище у родственников в соседних странах. Но сама семья из Домодедова такой возможности не имеет. Аэропорты закрыты, а улететь в Россию сейчас невозможно. К тому же, добавляет Алена, их держат обязательства перед работодателями.

В регионе полный хаос. По информации СМИ, удары Ирана затронули восемь государств, включая ОАЭ, Катар и Кувейт. Тысячи людей заперты в отелях и квартирах в ожидании, когда небо снова станет мирным.

Алена признается: самое страшное — неизвестность. Сколько это продлится, никто не знает. Но больше всего она боится за детей.

«Сколько это еще продлится? Очень жалко детей, которые погибли при бомбардировке Ирана. Страшно, что радикалы могут начать мстить и направлять оружие на наши школы», — делится Алена своими переживаниями.

Эксперты советуют россиянам, оказавшимся в зоне конфликта, встать на консульский учет, слушаться местные власти и не паниковать. Но советы советами, а надежда сейчас только на одно — что это скоро закончится.

Напомним, ракетные атаки по ОАЭ являются частью масштабного военного конфликта между Ираном с одной стороны и коалицией США и Израиля — с другой, который резко обострился в конце февраля 2026 года. После того как США и Израиль нанесли удары по объектам в Иране, включая ликвидацию руководства страны, Тегеран начал ответные массированные запуски ракет и дронов по целям в ОАЭ, а также другим странам региона, где расположены военные базы союзников. Ситуация остается крайне напряженной: противостояние вышло за рамки дипломатии и переросло в полноценные боевые действия с жертвами среди гражданского населения и инфраструктурными разрушениями по всему Ближнему Востоку. Россияне постепенно вылетают из Эмиратов, однако из-за опасной обстановки небо закрывают, ища окна для вылета определенных вывозных рейсов.

