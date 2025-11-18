Серия взрывов прогремела над Воронежем в разгар дня

Воронеж стал целью массированной атаки с воздуха днем 18 ноября. По данным очевидцев, около 14:36 по местному времени в небе над городом раздалась целая серия громких хлопков, которые были слышны во всех районах, передает Voronezh1.ru .

Сообщения о происшествии мгновенно распространились среди горожан и в местных пабликах. Многие жители остались в недоумении от работы систем оповещения.

«Целая серия громких взрывов, прямо над домом, потом сирены! Почему сирены зазвучали позже?» — удивляются испуганные горожане.

Действительно, согласно свидетельствам, сирены гражданской обороны были активированы лишь спустя минуту после того, как взрывы уже прогремели. При этом многие отмечают, что звук сирен был слышен значительно хуже, чем сами взрывы.

Губернатор Воронежской области официально подтвердил факт угрозы удара беспилотников по городу. В своем экстренном обращении он призвал население соблюдать правила безопасности: не подходить к окнам, а находясь на улице — немедленно укрыться в помещении. Напомним, что в регионе с 10:31 утра был объявлен режим опасности атаки БПЛА.

Ранее сообщалось, что на фоне атак БПЛА россиянам массово присылают рекламу персональных бункеров.