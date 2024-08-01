Серийного угонщика автомобилей задержали в Подмосковье

Серийного угонщика автомобилей задержали сотрудники полиции Щелково. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

В полицию Фрязино обратился житель Одинцово в возрасте 36 лет. Мужчина сообщил, что его автомобиль был угнан. Общая сумма причиненного ущерба составила четыре миллиона рублей.

Похитителя установили и задержали. Им оказался местный житель в возрасте 38 лет. Выяснилось, что мужчина ранее угнал еще один автомобиль. В результате сумма ущерба от его действий составила более семи миллионов рублей.

На злоумышленника завели уголовное дело. В настоящее время он находится под стражей.