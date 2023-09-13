Северная Корея вновь запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря

КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря, сообщает агентство Yonhap.

По данным японской береговой охраны, ракеты за пределами исключительной экономической зоны Японии в море.

Сторожевики призывают находящиеся в районе суда не приближаться к обломкам ракет в случае их обнаружения.

Японские власти уже выразили решительный протест КНДР.

Лидер КНДР Ким Чен Ын в настоящее время находится в России. По данным СМИ, он встретится с Владимиром Путиным на космодроме «Восточный».