Севший на реку Колыму самолет введен в эксплуатацию свыше полувека назад

Авиасудно «Полярных авиалиний», который сел на реку Колыму в Якутии, был введен в эксплуатацию свыше полувека назад и поменял четырех владельцев. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что самолет Ан-24 с бортовым номером RA-47821 произвел первый полет в августе 1971 года.

Отмечается, что, по информации Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, причиной внештатной ситуации также могла стать ошибка при пилотировании. В настоящее время проводится проверка.