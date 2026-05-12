В Подмосковье услугу для собственников земель в зонах культурного наследия перевели в «цифру»

Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области объявило о запуске новой цифровой услуги на региональном портале госуслуг. Теперь жители Подмосковья могут в электронном формате получать решения об установлении, изменении или определении вида разрешенного использования земельных участков, которые расположены в зонах культурного наследия.

По словам министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежды Куртяник, теперь владельцам земельных участков рядом с памятниками и в зонах культурного наследия не нужно тратить время на визиты в ведомства: все можно сделать онлайн, быстро и удобно. Это особенно актуально для собственников, которые хотят оперативно решать вопросы использования своей земли.

Услуга под названием «Выдача решения об определении, изменении вида разрешенного использования участков в границах памятников» доступна в разделе портала: «Бизнесу» → «Земля» → «Природа и культурное наследие». Воспользоваться ей могут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели.

