НЛО могут быть вовсе не пришельцами: загадочная теория о ветхозаветных ангелах

Недавно рассекреченное правительством США видео с необычным НЛО вызвало новый виток споров о том, что именно скрывается в государственных архивах, пишет Daily Star. На двухминутной записи 2013 года виден светящийся объект, напоминающий восьмиконечную звезду, который быстро движется по ночному небу и будто меняет форму в полете.

Одни пользователи увидели в кадрах возможный след внеземных технологий, другие пошли дальше и связали объект с библейскими ангелами. Техасский пастор Джош Хауэртон заявил, что форма НЛО напоминает описания херувимов из видения пророка Иезекииля — Офанимы. Подобные сопровождали Божественную колесницу, сияющие и движущиеся без остановки.

«Я пытаюсь указать на возможное пересечение между библейской космологией и тем, что вы видите в своей ленте», — написал пастор.

Интригу подогрели и другие комментаторы: один пользователь сравнил объект с серафимом из Книги Исаии. Скептики, впрочем, быстро заметили, что «ангельская» версия выглядит натянутой: на видео восемь лучей, а не шесть крыльев из библейского описания.

Военные инфракрасные сенсоры, по данным источников Daily Star, зафиксировали резкие маневры объекта и его исчезновение с последующим появлением. Официально власти предупреждают: кадры опубликованы для информации и не доказывают ни ангелов, ни пришельцев.