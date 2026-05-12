Возлюбленный Лерчек рассказал, как пережил смерть близких от рака

Луис Сквиччиарини, возлюбленный блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, которая борется с раком желудка четвертой стадии, впервые откровенно высказался о волне хейта, обрушившейся на его избранницу, пишет Super.ru.

В своем эмоциональном обращении аргентинский танцор вспомнил о родных, которых унес этот же недуг, и признался, что понимает тех, кто не доверяет Лерчек или просто не может понять всю сложность ее ситуации.

«Я знаю, что такое терять близких из-за рака», — сказал он, давая понять, что его слова идут от самого сердца.

Луис также жестко раскритиковал блогеров и ютуберов, которые, по его мнению, сознательно сеют ненависть и используют гнев доверчивых зрителей для привлечения внимания к своим каналам.

«Некоторые даже платят другим за поддержку», — заявил он, намекая на то, что волна негатива может быть искусственно раздута.

Он призвал не вестись на провокации и не становиться инструментом в руках тех, кто наживается на чужой беде.

Отдельно Сквиччиарини прокомментировал нападки на тренировки Лерчек, которые якобы не вяжутся с тяжелым диагнозом. Он подчеркнул, что любые физические нагрузки строго согласованы с лечащими врачами и являются неотъемлемой частью реабилитации и восстановления.

Ранее блогер Алана Мамаева потребовала от Лерчек и ее команды обнародовать медицинские выписки.