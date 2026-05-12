Многие путешественники, как отмечает владелица туристического агентства «Дольче вита» Оксана Соболева, зачастую недооценивают помощь профессиональных турагентов при приобретении авиабилетов. По словам эксперта, специалист способен оперативно подобрать наиболее выгодный маршрут, удобные стыковки и моментально оформить бронирование сразу же после того, как продажи откроются, сообщил karelinform.ru.

Еще одно преимущество, добавила Соболева, — возможность заблаговременно оставить заявку. Если билеты на нужные даты еще не поступили в продажу, клиент может передать агентству свои контактные данные, а иногда и внести предоплату. Когда продажи стартуют, турагент самостоятельно проведет оформление.

«Турагент обязательно поможет найти удобный вариант. Это могут быть прямые рейсы из Петрозаводска, а могут быть рейсы с пересадками», — поясняет она.

Тем, кто предпочитает планировать поездку без посредников, эксперт советует заранее штудировать официальные сайты авиакомпаний и аэропортов, отслеживать даты открытия продаж и скрупулезно сравнивать различные тарифные предложения.

Особое внимание, предупреждает специалист, следует уделять багажной политике. Дешевый тариф зачастую не предусматривает перевозку чемодана, а доплата в аэропорту может оказаться существенно выше, чем при покупке более дорогого билета с включенным багажом.

Покупая билеты через интернет, нельзя забывать и о кибербезопасности. Кандидат экономических наук, доцент кафедры туризма и гостиничного бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Людмила Аникина предупреждает: мошеннические сайты-клоны особенно активно плодятся в сезон массовых отпусков.

«Нужно несколько раз перепроверить название и ссылку сайта, чтобы не наткнуться на сайты-двойники, которые являются мошенническими», — подчеркивает эксперт Аникина.

По словам эксперта, иногда достаточно замены всего одной буквы в адресе официального сайта, чтобы лишиться денег. Специалисты настоятельно рекомендуют пользоваться исключительно официальными ресурсами перевозчиков либо проверенными агрегаторами.

Ранее сообщалось, что сенатор Гибатдинов назвал самый выгодный месяц для отпуска летом 2026 года.