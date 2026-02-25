Шаг до беды: мальчик застрял между промоинами у моста Ломоносова в Петербурге и не мог выбраться

В центре Петербурга спасатели вызволили ребенка, который оказался в ледовой ловушке на реке Фонтанке. Инцидент произошел 25 февраля в районе моста Ломоносова, где мальчик вышел на замерзшую реку и не смог самостоятельно вернуться на берег.

В комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности рассказали, что на помощь юному петербуржцу прибыли бойцы 4-го караула 37-й пожарно-спасательной части. Спасатели обнаружили, что опасения ребенка были не напрасны: вдоль набережной образовались опасные промоины, заполненные водой и снежной кашей. Каждый шаг в такой обстановке грозил провалом под лед.

Операция по спасению прошла успешно — мальчика эвакуировали на набережную с помощью специального спасательного щита и передали медикам для осмотра. К счастью, ребенок не пострадал.

В ведомстве в очередной раз напомнили горожанам о коварстве льда на водоемах Петербурга. Несмотря на официальный запрет прогулок по Неве, ее притокам и каналам, люди продолжают выходить на замерзшую поверхность. Спасатели предупреждают: лед на городских реках образуется неравномерно, в нем всегда есть промоины и истончения, которые невозможно заметить невооруженным глазом.