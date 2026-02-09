Схема на 4 миллиона: как группа чиновников три года продавала медицинские дипломы

Как установило следствие, с 2022 по 2025 год фигуранты, среди которых был председатель одной из комиссий по здравоохранению, создали преступную схему. За взятки в размере от 35 до 125 тысяч рублей они оформляли врачам из разных регионов России документы об успешном прохождении обязательной первичной специализированной аккредитации. Услугами группы воспользовались около 50 медицинских работников, а общая сумма полученных взяток превысила 4 миллиона рублей. Всем обвиняемым предъявлены обвинения по тяжким статьям Уголовного кодекса: получение взятки организованной группой в значительном размере и превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности. На время следствия они заключены под стражу, а на их имущество общей стоимостью 40 миллионов рублей наложен арест. Утвержденное обвинительное заключение уже направлено в суд для рассмотрения по существу.