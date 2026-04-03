«Их усыпляют?»: в Грузии зоозащитники взбунтовались из-за пропажи стерилизованных собак

В Тбилиси уже несколько дней не стихают акции протеста. Защитники животных обвиняют власти в том, что те под шумок «оздоровления» просто исчезают. Главная претензия — Национальное агентство продовольствия забирает стерилизованных и вакцинированных уличных псов, а потом не возвращает их на привычные места обитания. Об этом сообщает «Sputinik Грузия».

Активисты подозревают худшее — отловленных животных могут усыплять, хотя официально это отрицается. В ответ заместитель министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Лаша Авалиани попытался успокоить пыл протестующих. Он напомнил: с прошлого года действует закон о домашних животных, который четко определяет, куда собак возвращать нельзя. В черный список попали детские сады, школы, медучреждения и даже продуктовые рынки. Если животное отловили на такой территории — обратной дороги нет.

Агентство, в свою очередь, опровергло слухи об эвтаназии. Отловленных собак забирают исключительно для плановых ветеринарных процедур: чипирования, вакцинации и стерилизации. А потом их должны отпускать, но уже в разрешенные места. Однако зоозащитники не верят: они требуют прозрачного учета и гарантий, что ни одно животное не пострадает.

Ранее в подмосковной Балашихе на месяц раньше срока проснулись майские жуки.