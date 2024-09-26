Шесть человек арестовали по подозрению в поджогах на объектах ж/д-транспорта в трех областях РФ

Шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних, были задержаны в Иркутской, Нижегородской и Самарской областях по подозрению в поджогах на объектах железнодорожного транспорта и связи, сообщили в ЦОС ФСБ.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по факту терроризма, а также проводится проверка на наличие признаков преступления, предусмотренного статьей о государственной измене.

Во время допросов подозреваемые признались в своих преступлениях и сообщили, что украинские спецслужбы предложили им денежное вознаграждение в размере от 10 до 15 тыс. руб. за осуществленные поджоги.

По совокупности обвинений фигурантам дела может грозить наказание сроком от 12 до 20 лет лишения свободы, вплоть до пожизненного заключения.

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