В Мытищах школьник избил сверстника до сотрясения мозга

В Мытищах учащийся местной школы избил сверстника до сотрясения мозга. Как сообщили в ГСУ СК России по Московской области, по факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел в этом месяце. Один из школьников без причины избил нового ученика в возрасте 14 лет. В результате мальчик получил черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Также сообщается, что несовершеннолетний избивает и других учащихся, провоцирует драки и выманивает деньги.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.