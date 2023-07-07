Шесть человек погибли из-за взрыва на заводе «Промсинтез» в Самарской области

Шесть человек погибли, еще двое пострадали в результате взрыва на заводе «Промсинтез» в Чапаевске Самарской области.

Взрыв произошел, когда демонтировали технический трубопровод.

«Промсинтез» является одним из лидеров по производству взрывчатых веществ в России. Предприятие работает с 1997 года и является преемником Самарского Сергиевского завода взрывчатых веществ, основанного еще в царской России.

На «Промсинтезе» работают более 1300 человек.