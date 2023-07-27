Шесть человек погибли в результате падения вертолета Ми-8 на Алтае
Фото: [©Игорь Онучин/РИА Новости]
На Алтае потерпел крушение вертолет Ми-8 с пассажирами на борту, шесть человек погибли, сообщает ТАСС.
Всего на борту было 13 человек – экипаж и туристы. Шесть человек погибли при падении, оставшиеся в живых получили ранения.
Авария произошла при заходе на посадку в поселок Тюнгур Усть-Коксинского района. Вертолет компании «Алтай авиа» задел электропровода и загорелся.
На месте происшествия работают пожарные и спасатели.