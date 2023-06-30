Шесть человек получили ранения в Ясиноватой от обстрела с украинской стороны

ВСУ нанесли удар по городу при помощи реактивной системы залпового огня. На территории города взорвались как минимум 10 реактивных снарядов.

Среди пострадавших – два мужчины 30 и 55 лет, а также 53-летняя женщина. Снарядами были разрушены многоквартирные и частные жилые дома, также пострадали больница и городская администрация.

«Ещё один трагический день в истории городе Ясиноватая. Молимся за здоровье раненых», - написал в своем микроблоге мэр города Дмитрий Шевченко.

Он добавил, что в городе после обстрела в ряде мест вспыхнули пожары. Их ликвидацией занимаются экстренные службы.