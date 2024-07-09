Шесть человек предстанут перед судом за стрельбу на свадьбе в Пушкино

Шесть человек предстанут перед судом в Подмосковье за стрельбу во время празднования свадьбы. Об этом рассказали в Прокуратуре Московской области.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года. Следуя к месту празднования своей свадьбы, 24-летний жених и его невеста, а также несколько друзей начали стрелять в воздух на улице и из автомобилей, используя два охолощенных пистолета и патроны светозвукового действия.

Таким образом, компания грубо нарушила общественный порядок, напугала прохожих и воспитанников детских садов поблизости.

Помимо этого, в декабре прошлого года двое из обвиняемых принуждали знакомого признаться в причастности к распространению наркотиков. Мужчину также избили и ограбили. После этого злоумышленники потребовали каждый месяц переводить им 60 тысяч рублей. В результате мужчина обратился в полицию.