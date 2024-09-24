Шесть лесных пожаров потушили в Подмосковье за день

Накануне на территории региона потушили шесть природных возгораний. Два пожара произошли недалеко от микрорайона ВНИИПО в Балашихе. Также пожары случились рядом с деревней Марьино в Богородском округе, в километре от СНТ «Елочка» в Павловском Посаде, в километре от поселка Белопесоцкий в Ступино и в километре от деревни Моховое под Луховицами.

К тушению привлекали свыше семидесяти человек личного состава лесопожарных формирований и более тридцати единиц техники.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в следующем году в Подмосковье благоустроят свыше двадцати парков и лесопарков.