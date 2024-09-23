Губернатор Воробьев: более двадцати парков и лесопарков благоустроят в Подмосковье в следующем году

В 2025 году в Подмосковье планируют благоустроить 14 парков, 10 лесопарков, 15 пешеходных зон и площадей, 11 набережных, 19 скверов и шесть зон отдыха в парках. Об этом стало известно в ходе еженедельного совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с правительством Московской области и главами округов.

«В этом году мы благоустраиваем 90 объектов. Знаю, что больше половины уже сдано — видим положительные отклики из многих территорий. Важно в максимально короткие сроки закончить остальные. На 2025 год запланировали работы еще на 75 объектах, включая Наташинский парк в Люберцах, Папанинскую дачу в Королеве, пешеходную зону в Дубне, центральную площадь в Хотьково и многие другие», — сказал губернатор.

В 2024 году в регионе откроют 12 парков и 12 лесопарков. Среди них Дубровицкий в Подольске, «Волкуша» в Лыткарино, Химкинский лесопарк и так далее. Кроме того, работы затронут 24 пешеходные зоны и площади, пять набережных, 14 скверов, восемь детских скверов и 13 активных зон в парках. Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин напомнил, что Подмосковье в рамках всероссийского форума по развитию малых городов и исторических поселений отметили как лучший регион по развитию этого проекта. В области также продолжают программу по развитию катков.

В Подмосковье насчитываются 194 парка культуры и отдыха, где на регулярной основе проводятся различные культурные и спортивные мероприятия. Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов отметил, что к концу года за счет благоустройства количество парков увеличится до 208. Он отметил, что популярностью у жителей и гостей региона пользуются мероприятия в парках: концерты лучших кавер-групп, кукольные представления для малышей, крупный фестиваль современного танца «Город танцует в парках» под руководством Егора Дружинина.

Помимо этого, в парках проводится множество спортивных мероприятий, в том числе Кубок Легкова, Кубок Большунова по лыжным гонкам, добавил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренова. Сейчас планируется запустить в парках спортивные тренировки со звездами — легендарными спортсменами, а также провести турниры по волейболу и не только.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.