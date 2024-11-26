Шестерых мужчин задержали за похищение и избиение до смерти жителя Подмосковья

Правоохранители задержали шестерых мужчин, которые похитили жителя Подмосковья, избили его и оставили умирать в лесу. Об этом сообщает ГСУ СК России по Подмосковью.

По данным ведомства, в конце октября шестеро жителей Калужской области похитили жителя Домодедово и вывезли его в лес возле СНТ «Садко» в Чехове. Там они избили мужчину, требуя вернуть долг.

От полученных травм потерпевший потерял сознание. Тогда злоумышленники скрылись, оставив его в лесу. Через некоторое время житель скончался.

Подозреваемых задержали. В ближайшее время их доставят в территориальный следственный отдел ГСУ СК России по региону.