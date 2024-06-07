Школьница едва не погибла на занятиях мотокроссом в Подмосковье — СМИ
«МК»: школьница едва не погибла на занятиях мотокроссом в Подмосковье
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
Восьмиклассница чуть не разбилась насмерть в ходе занятий мотокроссом в Подмосковье, пишет «Московский комсомолец».
По информации издания, ЧП произошло в среду вечером. Четырнадцатилетняя девушка пришла на урок вождения, но на четвертом круге разминки транспортное средство потеряло управление. Ребенок врезался в бетонную стену.
От смерти девочку спас шлем. Несовершеннолетняя получила открытую черепно-мозговую травму, перелом ключицы, грудного позвонка и обеих рук.
Школьницу доставили в реанимацию, ей предстоит пережить несколько операций.