Восьмиклассница чуть не разбилась насмерть в ходе занятий мотокроссом в Подмосковье, пишет «Московский комсомолец» .

По информации издания, ЧП произошло в среду вечером. Четырнадцатилетняя девушка пришла на урок вождения, но на четвертом круге разминки транспортное средство потеряло управление. Ребенок врезался в бетонную стену.

От смерти девочку спас шлем. Несовершеннолетняя получила открытую черепно-мозговую травму, перелом ключицы, грудного позвонка и обеих рук.

Школьницу доставили в реанимацию, ей предстоит пережить несколько операций.