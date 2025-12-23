Школьница из Приморья получила тяжелое ранение в шею при игре с пневматическим пистолетом

В городе Находка Приморского края произошел трагический инцидент с участием несовершеннолетней. По данным Telegram-каналов, местная школьница получила серьезное огнестрельное ранение, случайно выстрелив себе в шею.

Предварительная информация свидетельствует о том, что девочка обнаружила пневматический пистолет, принадлежащий ее отцу. Во время игры с оружием произошел случайный выстрел, в результате которого одна из пуль попала ребенку в область шеи.

Пострадавшая в срочном порядке была доставлена врачами скорой медицинской помощи в больницу. Медики провели ребенку сложную хирургическую операцию для устранения последствий ранения. Состояние школьницы оценивается как тяжелое, за ее жизнь и здоровье борются специалисты.

Инцидент вызвал широкий общественный резонанс и вновь поднял вопрос о необходимости безопасного хранения оружия, даже пневматического, в домах, где есть дети. Правоохранительные органы начали доследственную проверку по факту произошедшего для установления всех обстоятельств и степени ответственности взрослых.