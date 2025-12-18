В Москве умерла 15-летняя девочка из Севастополя, раненная осколком украинского БПЛА

В московской больнице умерла 15-летняя девочка, получившая ранение в результате атаки украинских БПЛА на Севастополь. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Трагедия произошла вечером 30 ноября в парке Победы, где в подростка попали осколки сбитой воздушной цели. В крайне тяжелом состоянии ребенка доставили в медицинское учреждение.

«Это невыносимая боль для всех нас. Мои самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшей», — написал Развожаев.

Врачи в Севастополе несколько дней вели борьбу за жизнь девочки и провели ряд сложнейших хирургических операций. После временной стабилизации состояния школьницу решили транспортировать в Москву.

Утром 6 декабря специальный борт МЧС по доставил пострадавшую в столицу. На борту самолета находилась опытная медицинская бригада Федерального центра медицины катастроф, а также реанимобиль.

Несмотря на все предпринятые усилия и продолжение интенсивной терапии в московской клинике, спасти жизнь девочки не удалось.

Ранее сообщалось, в Ростовской области после атаки украинских БПЛА погибли три человека.