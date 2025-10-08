Школьницы в Свердловской области избили подругу и заставили извиняться

В Свердловской области группа школьниц подвергла насилию свою ровесницу, поставив ее на колени. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Ural Mash.

Согласно информации, предоставленной каналом, в Краснотурьинске в конце лета ученицы девятого класса окружили бывшую одноклассницу возле полуразрушенного здания и принудили просить прощения. Жертва была избита руками и ногами, а происходящее было зафиксировано на видео.

После обнаружения видеозаписей прокуратура начала расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что учительницы в элитной гимназии Волгограда сдавили руку школьнице за запись урока.