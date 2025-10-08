В гимназии Волгограда учительницы преследовали ученицу за диктофон

В элитной гимназии, расположенной в центре Волгограда, преподаватели применили физическое насилие к ученице шестого класса из-за ее действий во время занятия. По информации, полученной порталом V1.ru, педагоги школы резко отреагировали на то, что девочка записывала ход урока на диктофон.

По словам отца школьницы, его дочь решила фиксировать материалы уроков, чтобы более качественно повторять их дома.

Отец девочки предполагает, что причиной предвзятого отношения учителя к его ребенку мог стать его принципиальный отказ от участия в сборе средств на подарки педагогам. Он подчеркнул, что дочь была предупреждена о необходимости вести запись открыто.

«На уроке попытались у моей дочери отобрать диктофон. Когда этого не получилось, то вывели ее в коридор, где довели до слез своим допросом с пристрастием. Она мне позвонила расстроенная, сказала: "Меня за руку схватили, но я не отдала". У дочери контактный дерматит, из-за прикосновений она испытывает сильную боль», — сообщил отец девочки.

Администрация гимназии воздержалась от комментариев по поводу данного инцидента.

