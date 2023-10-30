Шойгу озвучил украинские потери при контрнаступлении

ВСУ потеряли при попытке продвинуться вперед более 90 тысяч своих солдат убитыми и ранеными, в этом уверен Сергей Шойгу.

При этом Киев так и не добился на поле боя никаких значимых успехов. Его части штурмуют российские позиции с 4 июня, то есть с момента начала широко разрекламированного СМИ контрнаступления.

«Киев потерял свыше 90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными», - указал министр обороны России во время выступления на Х Сяншаньском форуме по безопасности.

Его слова привело ТАСС. Глава российского военного ведомства также сообщил о материальных потерях ВСУ. По его утверждению, бойцами ВС РФ было подбито около шестисот танков разных типов, а также порядка 1900 бронированных машин. Несмотря на это, украинцам так и не получилось одержать каких-либо тактических успехов.