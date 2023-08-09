Шойгу: Польша начала скупать вооружения у Британии, Америки и Южной Кореи

По словам министра обороны, это связано со стремлением польского правительства сколотить у себя самую мощную в Европе армию.

Сергей Шойгу заявил, что Варшава начала приобретать широкую номенклатуру современных вооружений у ряда стран. Среди закупаемых товаров танки, боевые самолеты, артиллерия, радиолокационные системы и средства ПВО.

«Варшава объявила о намерении построить, как утверждают поляки, «самую мощную армию на континенте», - объяснил глава российского военного ведомства смысл таких трат.

Заявление об этом министр сделал во время заседания коллегии минобороны, его слова привело ТАСС. Помимо этого он заявил, что угроза России со стороны ее западной и северо-западной границы выросла в разы. Это связано с расширением НАТО.