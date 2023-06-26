Шойгу посетил с инспекцией один из передовых командных пунктов управления войсками в зоне СВО

Министр обороны выслушал доклад командующего Западной группировкой Евгений Никифорова, а также провел совещание с командирами частей.

Во время своего доклада генерал-полковник Никифоров доложил текущую обстановку, рассказал о действиях неприятеля, сообщил о прогрессе в выполнении боевых задач.

«Командующему и командирам поставлена задача продолжать активное ведение разведки для заблаговременного вскрытия планов противника и пресечения их реализации», - сообщили в министерстве обороны о действиях Сергея Шойгу во время совещания.

Рассказ военного ведомства привело в своем материале ТАСС. Особое внимание министром было уделено материальному обеспечению войск, а также безопасности личного состава.