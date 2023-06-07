Шойгу проверил как предприятие выполняет государственный оборонный заказ

Глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу отправился с рабочей поездкой на одно из предприятий «Алмаз Антей». Там выполнена проверка цеха, занимающегося производством зенитных ракет для ПВО. Об этом сообщается в соцсетях Министерства.

Генеральный директор компании доложил текущую обстановку, рассказал как проходит увеличение мощностей для своевременного обеспечения российских военнослужащих боеприпасами. Глава Минобороны отметил, что необходимо сократить срок ввода новых производственных мощностей. Добиться этого, по словам Шойгу, можно, прибегнув к синхронизации процессов производства.

Глава концерна «Алмаз Антей» Ян Новиков сообщил, что в текущем году предприятие значительно увеличило производство своей продукции в рамках гособоронзаказ. Руководитель также отметил, что им удается опережать сроки и снабжать военнослужащих раньше, чем предполагает график.

Сергей Шойгу сделал акцент на том, что продукция этой компании пользуется высоким спросом за счет своей эффективности в зоне СВО.