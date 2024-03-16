Shot: на Сахалине самолет выкатился со взлетной полосы аэропорта

Как передает Shot, нештатная ситуация произошла утром в субботу, 16 марта, в аэропорту Ноглики на Сахалине.

Сразу после посадки борт DНC-6 не прекратил движение и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП). В момент инцидента на борту воздушного судна пассажиров не было, а только двое членов экипажа, выполнявшие технический рейс.

По предварительным данным, в результате произошедшего обошлось без пострадавших. В настоящее время борт буксируется на стоянку. По факту инцидента Дальневосточная транспортная прокуратура начала доследственную проверку всех обстоятельств.

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