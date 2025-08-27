Shot: Над Севастополем гремят взрывы, объявлена воздушная тревога

В Севастополе прогремели взрывы, и в городе была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил Telegram-канал Shot, ссылаясь на местных жителей. Губернатор города Михаил Развожаев подтвердил информацию об атаке с воздуха в своем Телеграм-канале.

Около 23 часов в районе Камышовой бухты произошло несколько мощных взрывов, о чем сообщили местные жители. В Севастополе в данный момент задействованы системы противовоздушной обороны.

В прибрежной зоне города были ликвидированы три воздушных объекта. На данный момент информация о повреждениях объектов инфраструктуры отсутствует.

По данным Shot, звуки пролета беспилотников также были зафиксированы в Саках, Евпатории и соседней с ними Новофедоровке.

Ранее сообщалось, что средства ПВО сбили за три часа над российскими регионами 13 украинских БПЛА.