Shot передает о взрывах в районе нефтебазы под Смоленском, видно сильное зарево и дым

Согласно предварительным данным от местных жителей, у нефтяной базы в деревне Раздорово работает ПВО.

Как передает Shot, первый взрыв раздался в среду, 24 апреля, в четвертом часу утра в 20 километрах от Смоленска. Затем сразу прозвучал второй хлопок.

«Взрыв в 3:15 ночи в районе нефтяной базы у деревни Раздорово. Примерно через 15 минут раздался еще один взрыв, после этого в районе промышленного объекта появилось зарево и дым. Уже около четыре утра было слышно еще несколько громких хлопков», — приводится в публикации.

Официальной информации по факту происходящего под Смоленском пока не поступало.