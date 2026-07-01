30% кожи поражено: врачи борются за жизнь россиянина, чей телефон превратился в факел из-за газового баллона в квартире

Медики Первой больницы продолжают сражаться за жизнь пациента, который пострадал в результате возгорания сотового телефона, находившегося у него в руках. Трагический инцидент развернулся в одном из многоквартирных домов Киселевска, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу пресс-службу регионального минздрава.

По информации пресс-службы, мужчина держал в ладони мобильное устройство, когда оно неожиданно воспламенилось. Причиной возгорания, как выяснилось позже, стала искра, вылетевшая из газового баллона, который находился рядом. Всего нескольких мгновений оказалось достаточно, чтобы огонь охватил тело пострадавшего на площади в 30%. Ожоги затронули лицо, волосистую часть головы, корпус и правую верхнюю конечность.

Оперативно прибывшие медики экстренно госпитализировали пострадавшего в травматолого-ортопедическое отделение. Пациент находится в отделении реанимации, где ему проводят комплексную интенсивную терапию. Для облегчения состояния и ускорения заживления ран используется специализированная противоожоговая кровать.

Медицинский персонал больницы вновь обращает внимание граждан на опасность возгорания мобильных гаджетов: такие инциденты часто приводят к тяжелым термическим поражениям, требующим незамедлительной врачебной помощи.

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