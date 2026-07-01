Ночная тревога: Волгоградская область оказалась под угрозой беспилотников

По данным издания, в регионе была объявлена беспилотная опасность. Уведомление об угрозе пришло волгоградцам и гостям региона в 00:40 по местному времени. Также режим беспилотной опасности ввели в Ростовской, Тверской, Воронежской, Астраханской, Калужской областях и в Краснодарском крае.

По данным издания, план «Ковер» в волгоградском аэропорту не вводили. Росавиация подобного сообщения не публиковала. Все рейсы к настоящему моменту выполняются по расписанию — самолеты вылетят и сядут в запланированное время.

Жителям и гостям региона напоминают о правилах безопасности при беспилотной опасности. Необходимо покинуть открытую местность и укрыться в помещении, не приближаться к окнам, занять безопасное место между двумя несущими стенами (например, в коридоре или санузле) и оставаться там до официальной отмены режима атаки БПЛА. Категорически запрещено пользоваться лифтом. Также важно сохранять спокойствие и, в случае необходимости, звонить по телефону 112.

Ранее сообщалось, что в Тверской области женщина умерла из-за падения обломков БПЛА.