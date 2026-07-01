В Подмосковье рассказали о лесопожарной обстановке

В среду, 1 июля, на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Звенигородском и Наро-Фоминском лесничествах — II класс. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.

До конца рабочей недели в регионе прогнозируется III класс пожарной опасности. Температура воздуха днем в этот период составит +23-31 градусов, ночью — +15-22. Синоптики обещают переменную облачность, без осадков.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.