«Рейнджерс» хотят выменять защитника «Каролины» Никишина

По его данным, «Рейнджерс» предложили за 24-летнего хоккеиста несколько драфт-пиков, включая выбор в первом раунде. Однако «Каролина» ответила отказом, заявив, что им в обмен требуется игрок.

«Думаю, „Рейнджерс“ сделают еще одну попытку, они действительно хотят его заполучить. И он был бы рад оказаться там», — сказал Фридман.

Александр Никишин провел дебютный сезон в НХЛ. В 81 матче регулярного чемпионата он набрал 33 (11+22) очка. В составе «Харрикейнз» россиянин стал обладателем Кубка Стэнли. С 1 июля защитник становится ограниченно свободным агентом.

Ранее сообщалось, что Никишин хочет получить новый контракт с ежегодной зарплатой порядка $10 млн.